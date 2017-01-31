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31. 01. 2017

Хуситы напали на саудовский военный корабль

 
Повстанцы-хуситы атаковали саудовский военный корабль 30 января у западного побережья Йемена, передает Reuters
 
Хуситы-смертники приблизились к фрегату на трех лодках. Одна из них врезалась в заднюю часть саудовского судна, после чего взрорвалась.
 
В результате взрыва погибли двое членов экипажа, еще трое получили ранения. Команде удалось потушить пожар.
 
Хуситы в своем заявлении обвинили саудовских военных в том, что корабль "принимал участие в агрессии против западных прибрежных городов и йеменских рыбаков".
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, повстанцы-хуситы обстреляли американский эсминец Mason, когда тот находился в международных водах у берегов Йемена.
 
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Источник: korrespondent.net

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