Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2017, вторник, 07:34
-4°C
Завтра -3°C
-4°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
31. 01. 2017

Порошенко и Меркель обсудили привлечение США к решению ситуации на Донбассе

 
Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил в эфире 5 канала, что президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили пути привлечения США к урегулированию ситуации на Донбассе.
 
"Мы обсуждали вопросы, связанные с тем, каким образом привлечь американскую сторону к разрешению ситуации на Донбассе ", − отметил Елисеев.
 
Он добавил, что визит Порошенко в Германию осуществлен на фоне последних активных международных контактов руководства Европейского Союза, в частности руководства Германии, Франции, Великобритании с новой американской администрацией президента Дональда Трампа, а также накануне подготовки к неформальному саммиту ЕС 3 февраля и на фоне обострения ситуации на Донбассе.
 
Елисеев рассказал, что на встрече Порошенко и Меркель шла речь о прогрессе в выполнении минских договоренностей, о "дорожной карте" и переговорах в нормандском формате.
 
"Ключевая позиция, по которой мы договорились с немецким руководством, за что мы благодарны, что ничего без Украины об Украине, что никаких переговоров или договоренностей без участия Украины не должно быть. Эту позицию четко поддержали", − подчеркнул Елисеев отвечая на вопрос удалось ли достигнуть договоренности о способах привлечения новой Администрации США к разрешению ситуации на Донбассе.
 
В ходе переговоров также была подтверждена позиция относительно необходимости сохранения санкций против России до полного выполнения ею минских договоренностей и возобновления территориальной целостности Украины.
 
Порошенко рассказал Меркель о бое под Авдеевкой
 
Как сообщал Корреспондент.net, перед встречей с Порошенко Меркель заявила, что положительно оценивает проведение реформ в Украине и заверила в дальнейшей их поддержке.
 
Отметим, что президент прервал встречу с канцлером Германии из-за ситуации в Авдеевке. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.