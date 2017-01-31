Порошенко и Меркель обсудили привлечение США к решению ситуации на Донбассе

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил в эфире 5 канала, что президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили пути привлечения США к урегулированию ситуации на Донбассе.

"Мы обсуждали вопросы, связанные с тем, каким образом привлечь американскую сторону к разрешению ситуации на Донбассе ", − отметил Елисеев.

Он добавил, что визит Порошенко в Германию осуществлен на фоне последних активных международных контактов руководства Европейского Союза, в частности руководства Германии, Франции, Великобритании с новой американской администрацией президента Дональда Трампа, а также накануне подготовки к неформальному саммиту ЕС 3 февраля и на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Елисеев рассказал, что на встрече Порошенко и Меркель шла речь о прогрессе в выполнении минских договоренностей, о "дорожной карте" и переговорах в нормандском формате.

"Ключевая позиция, по которой мы договорились с немецким руководством, за что мы благодарны, что ничего без Украины об Украине, что никаких переговоров или договоренностей без участия Украины не должно быть. Эту позицию четко поддержали", − подчеркнул Елисеев отвечая на вопрос удалось ли достигнуть договоренности о способах привлечения новой Администрации США к разрешению ситуации на Донбассе.

В ходе переговоров также была подтверждена позиция относительно необходимости сохранения санкций против России до полного выполнения ею минских договоренностей и возобновления территориальной целостности Украины.

Порошенко рассказал Меркель о бое под Авдеевкой

Как сообщал Корреспондент.net , перед встречей с Порошенко Меркель заявила, что положительно оценивает проведение реформ в Украине и заверила в дальнейшей их поддержке.

Отметим, что президент прервал встречу с канцлером Германии из-за ситуации в Авдеевке.

Источник: korrespondent.net