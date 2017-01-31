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31. 01. 2017

Итоги 30.01: ЧП в Авдеевке, блокада Донбасса

 
В Авдеевке обострилась ситуация, введен режим чрезвычайного положения
 
Возле Авдеевки продолжаются ожесточенные бои.  
 
Стреляли в районе Авдеевской промзоны, Донецка и на Ясиноватском направлении. Сепаратисты заявляют, что после провалившейся попытки прорыва в Авдеевской промзоне украинские силовики не прекратили обстрелов, а штаб АТО утверждает, что попытки штурма предпринимает ДНР.
 
После того, как сепаратисты повредили последнюю линию электропередач город остался без воды, электричества и теплоснабжения. 
 
Отметим, что Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке.
 
Он поручил созвать трехстороннюю контактную группу из-за ситуации в Авдеевке, а МИД Украины потребовал от РФ немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.
 
Поздно вечером глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщи, что в связи с критической ситуацией в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. 
 
Блокада Донбасса обостилась
 
Нардеп Владимир Парасюк сообщил, что на блокируемом ветеранами АТО участке железной дороге неизвестные срезали рельсы на Попасную.
 
"Не знаю, кто это сделал, но я убежден, что это были сознательные украинцы, которым надоела война. Теперь точно никто никуда не поедет", − отметил Парасюк.
 
В "Штабе блокады торговли с оккупантами" сообщили, что к инциденту не причастны участники акции, так как у них нет технических средств для этого.
 
В эксклюзивном комментарии Корреспондент.net директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский сообщил, что если продолжится блокирование, ТЭС, работающие на антраците, ввозимом с неподконтрольных территорий Донбасса, могут остановиться через полтора месяца.
 
В Польше поставили под вопрос отношения с Украиной
 
Лидер правящей польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что будущее польско-украинских отношений зависит от позиции Киева по историческим вопросам. 
 
"До сих пор неясно, пойдет ли Украина в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержки своей исторической легитимности на традиции УПА, на традиции организации, которая совершала ужасные преступления против поляков, или же откажется от этого пути", – отметил Качиньский
 
Титул "Мисс Вселенная 2016" завоевала Франция
 
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала 24-летняя француженка Ирис Миттенар, будущий хирург-стоматолог.
 
Второе место заняла "Мисс Гаити" Ракель Пелисье, третье −  колумбийка Андреа Товар.
 
За звание самой красивой девушки боролись 86 участниц состязания.
 
 
Меркель положительно оценила реформы в Украине
 
Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что положительно оценивает проведение реформ в Украине и заверила в дальнейшей их поддержке.
 
"Я приветствую очень важные реформы, которые сейчас проводятся в Украине. Это и непростая программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой Украины выполнила все требования. Мы поддерживаем и приветствуем шаги по реформированию экономики и общему реформированию Украинского государства", − сказала Меркель перед встречей с президентом Украины Петром Порошенко.
 
 
Украина представила эмблему Евровидения-2017 
 
Украина представила эмблему и слоган грядущего песенного конкурса "Евровидение 2017", который пройдет в Киеве в мае этого года. Слоганом мероприятия стала фраза Celebrate diversity ("Празднуй разнообразие"), а логотипом оказалось изображение украинского традиционного женского ожерелья.
 
 
В Кремле заявили, что Трамп намерен решать конфликт в Украине
 
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос, какая позиция Вашингтона на урегулирование конфликта в Украине по итогам телефонного разговора президентов США и России заявил, что администрация Дональда Трампа выступила за активизацию урегулирования конфликта в Украине, чтобы не позволить превратится ему в "застарелый кризис".

Источник: korrespondent.net

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