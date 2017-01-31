США созвали экстренное заседание Совбеза ООН из-за иранских ракет

Совет Безопасности ООН во вторник, 31 января, соберется на экстренное заседание в связи с экспериментальными запусками баллистических ракет средней дальности, произведенными Ираном. Запрос о срочных консультациях был направлен представителем США после того, как израильский постпред при ООН Данни Данон призвал к реакции Совбеза.

Заседание состоится в 17.00 по Киеву, сообщает Reuters.

Как заявил Данон, иранский ракетный запуск, состоявшийся 29 января неподалеку от города Семнана к востоку от Тегерана, нарушает резолюции ООН, которые запрещают Тегерану производить запуски ракет, которые могут иметь ядерный потенциал.

"Мировое сообщество не должно зарывать голову в песок перед иранской агрессией. Члены Совбеза ООН должны немедленно предпринять действия в ответ на поведение Ирана, которое подвергает опасности не только Израиль, но и весь Ближний Восток", – считает Данон.

В Тегеране заявили, что иранские ракеты никогда не будут оснащаться ядерными боеголовками. Помимо этого, официальные лица Ирана утверждают, что не намерены развивать ядерное оружие, хотя военное руководство страны настаивало на расширении программы ракетных запусков.

Ранее в Тегеране заявляли, что ядерное соглашение между Ираном и другими государствами пересматриваться не будет, в том числе после вступления на должность избранного президента США Дональда Трампа.

Источник: korrespondent.net