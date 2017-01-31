Донбасс. Позиции ВСУ обстреляли 71 раз.

Позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром во вторник, 31 января.

Согласно сообщению, погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.

Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки. Здесь боевики применяли 152 и 122 мм артиллерию, 120 и 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружия. Также многократно обстреляно Зайцево, Троицкое, Каменка, Новотроицкое, Луганское, Невельское и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки.

На Мариупольском направлении из 152 и 122 мм артиллерии захватчики вели огонь по Водяному и Красногоровке. Из минометов различных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковку, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вела огонь БМП противника.

На Луганском направлении из минометов обстреляли Троицкое, Попасную Новоалександровку. Из гранатометов - Новозвановку и Станицу Луганскую.

В то же время пресс-офицер 72-ой механизированной бригады ВСУ Елена Мокренчук сообщила, что около 6.00 боевики обстреляли Авдеевку из "Градов". "Как сообщают из Донецка, люди видели, что стреляли из четырех разных точек, из четырех разных установок. Выпустили (снаряды) по старой части города. Город горит. Есть жертвы среди мирного населения", – сказала Мокренчук в эфире телеканала 112 Украина.

Напомним, в результате обстрела боевиками последней линии электропередач Авдеевка осталась без воды, электричества и теплоснабжения. На данное время в городе остаются 25 тысяч мирных жителей.

Президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке.

Источник: korrespondent.net