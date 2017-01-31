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31. 01. 2017

США перебрасывают танки из Польши в Балтию

Американская армия на этой неделе отправит часть танков в страны, граничащие с Россией, в рамках крупнейшей со времен Холодной войны такой переброски войск. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

После совместных американо-польских учений, часть танков M1A2 Abrams будут направлены в Латвию, Эстонию и Литву.

Как армия США столкнулась с мостами в Европе

Напомним, в начале января в Германию прибыли сотни танков из США. Через несколько дней часть техники доставили в Польшу для сдерживания России. В Кремле заявили, что считают такие действия США угрозой РФ.

Источник: korrespondent.net

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