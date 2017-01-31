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31. 01. 2017

РФ пообещала режим тишины в Авдеевке – Жебривский

Российская сторона гарантирует прекращение обстрелов с 10.00 до 17.00 вторника, 31 января. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Во время утреннего координационного совещания поступила информация от СЦКК о том, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10.00 до 17.00. Ремонтные бригады приступают к работе", – написал Жебривский.

По его словам, в Авдеевку прибудет миссия представителей ОБСЕ для работы в зеркальном режиме.

Как уточнили в ГСЧС, по состоянию на 7.00 вторника температура воздуха в квартирах Авдеевки поддерживается на уровне 15-16 градусов тепла, отсутствует электро и водоснабжение. Работают 11 пунктов обогрева, в которых возможно оказать помощь более 1000 гражданам.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 54 единиц техники и 229 человек.

Напомним, из-за обстрелов боевиков вечером 30 января Авдеевка осталась без воды, электричества и теплоснабжения. В городе находятся 25 тысяч мирных  жителей.

Источник: korrespondent.net

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