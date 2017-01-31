В США собрали рекордную сумму на борьбу с указами Трампа

Влиятельная правозащитная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) только за прошедшие выходные дни получила около 24 млн долларов пожертвований, что примерно в 6 раз больше, чем правозащитники получают обычно за год. Об этом во вторник, 31 января, рассказал телекомпании CNN официальный представитель ACLU.

По его словам, пожертвования резко возросли после того, как президент Дональд Трамп подписал свои миграционные указы, временно запретившие въезд в США сирийских беженцев, а также граждан 7 стран с преимущественно мусульманским населением.

В свою очередь корпорация Google подтвердила информацию о создании специального фонда, средства которого будут направлены четырем правозащитным организациям. Это ACLU, Центр по оказанию правовой помощи мигрантам (ILRC), Международный комитет спасения и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Корпорация сообщила, что перечислит в этот фонд 2 млн долларов. Ожидается, что такая же сумма поступит от сотрудников Google. В руководстве корпорации объявили, что обеспокоены тем, какое влияние могут оказать миграционные указы Дональда Трампа на сотрудников Google и членов их семей.

Напомним, подписанный Трампом 27 января миграционный указ вызвал масштабные протесты в США.

Источник: korrespondent.net