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31. 01. 2017

На шахте Засядько заблокированы 203 горняка – ДНР

В оккупированном Донецке обесточена шахта имени Засядько – под землей оказались заблокированы 203 горняка. Об этом сообщили в "министерстве обороны" самопровозглашенной ДНР утром во вторник, 31 января.

Как уточнили Интерфаксу в "пресс-службе МЧС ДНР", сейчас пытаются переподключить генератор, чтобы вывести горняков на поверхность. По данным боевиков, шахта оказалась обесточена из-за попадания снаряда со стороны украинских военных в подстанцию рядом с ней.

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Ранее в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки позиции украинских военных обстреляли 71 раз.

Позжев сети появилось видео,как боевики из "Градов" в Донецке обстреливают позиции ВСУ.

Источник: korrespondent.net

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