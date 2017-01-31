Умерли еще двое пострадавших при взрыве дома на Харьковщине

Сегодня ночью скончались еще двое мужчин, пострадавших при взрыве газового баллона в поселке Слобожанское Змиевского района 28 января, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на больницу скорой и неотложной помощи.

"Умерли второй рабочий и хозяин квартиры. В больнице остаются двое – девушка и парень. Оба в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, 28 января в поселке Слобожанское в квартире пятиэтажного взорвался баллон от установки для монтажа натяжного потолка. Пострадали пять человек.

Накануне, 30 января, скончался 52-летний мужчина.

Источник: korrespondent.net