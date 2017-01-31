В прокуратуре подтвердили побег экс-главы банка Михайловский

Экс-глава банка Михайловский Игорь Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook, подтверждая информацию о побеге банкира.
"В пятницу, 27 января, Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения (кроме хищения имущества, ему дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства). Проверкой информации о болезни Дорошенко, предоставленной его адвокатом, получены документальные подтверждения об отсутствии оснований для его госпитализации", – заявили в прокуратуре.
По ходатайству прокуратуры суд дал разрешение на задержание Дорошенко для решения вопроса об изменении ему меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.
Также отмечается, что сейчас прокуратура и СБУ принимают меры для установления местонахождения банкира и исполнения решения суда о его задержании.
Как сообщал Корреспондент.net, напомним, в результате аферы в банке Михайловский пострадали 14 тысяч вкладчиков на общую сумму около 1,5 млрд гривен. Руководителей банка подозревают в хищении этих денег.
В конце прошлого месяца по делу банка Михайловский провели массовые обыски, в частности, в помещениях бизнес-центра Gulliver и еще по 34 адресам.
Источник: korrespondent.net
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