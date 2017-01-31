ВСУ отбили атаку под Авдеевкой

Под Авдеевкой украинские военные отбили атаку одного из подразделений боевиков, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook утром во вторник, 31 января.

По его словам, несколько боевиков было убито, в том числе и сепаратист с позывным "Консул".

"Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Об этом только что мне сообщил командир 72-й бригады. Наши войска отбили атаку. Сейчас бой продолжается", – написал Жебривский.

На странице 72-й бригады в Facebook сообщается, что около 7.00 во вторник была обстреляна "новая" часть города Авдеевка. Три попадания были зафиксированы вблизи больницы и два – возле многоквартирных домов мирных жителей. При этом боевики ведут огонь из ракетных систем залпового огня "БМ-21 Град", расположенных прямо во дворах жилых домов Донецка.

"Обстрелы продолжаются, призывы военно-гражданской администрации города к перемирию российские военные игнорируют", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что боевики 44 раза отказывались прекратить обстреливать Авдеевку.

Источник: korrespondent.net