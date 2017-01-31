Украину вновь признали частично свободной

Правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад за 2016 год по уровням свободы в мире. Каждая страна оценивается по двум критериям - уровню политических прав и гражданской свободы. По шкале от 1 до 7, где 1 - самый лучший показатель, а 7 - самый худший, даются оценки. Украина ыторой год подряд получила 3 балла по обоим критериям (частично свободная).

По 100-балльной системе Украина набрала 61 пункт. Чем больше бал, тем более свободная страна.

"Украина продолжает оправляться от беспорядков, сопровождавших отстранение Виктора Януковича с поста президента в 2014 году, а также связанного с этим кризиса, спровоцированного оккупацией Россией Крыма и военной поддержкой сепаратистов на Донбассе, на востоке Украины. Несостоятельность руководства государства преодолеть масштабную коррупцию в высших эшелонах власти подорвала популярность правительства и негативно сказалась на эффективности проведения реформ в различных отраслях. В сфере гражданских свобод угрозу свободе прессы составляли политическое давление и нападения на журналистов", - сказано в докладе.

Что интересно, в докладе оккупированному Крыму выделили отдельное место. Там уровень свободы оценили всего в 9 баллов (из 100 возможных). У России же балл "свободы" - 20.

Худшая же ситуация с политиправами и гражданскими свободами сложилась, по мнению организации, в Сирии, Эритрее, Северной Корее, Узбекистане, Южном Судане, Туркменистане, Сомали, Судане, Экваториальной Гвинее, Центрально-Африканской Республике и Саудовской Аравии.

К слову, Украина считалась частично свободной со времени объявления независимости в 1991 году вплоть до Оранжевой революции. В годы президентства Виктора Ющенко страна считалась свободной, однако с приходом к власти Виктора Януковича ситуация снова ухудшилась.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в лидерах по ущемлениям журналистов.

Transparency: Украина по коррупции сравнялась с РФ

Источник: korrespondent.net