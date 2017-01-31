Гройсман назвал число закрывшихся в январе предпринимателей

В Украине в январе закрылись 129,2 тысячи частных предпринимателей. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV. По словам премьера, из закрытых ЧП 112,4 тысячи не вели никакой деятельности и не платили налогов и взносов в Пенсионный фонд.
"Кто-то когда-то себя зарегистрировал, ничего не делал, бумажки лежали. Законодательство предусмотрело, если ты предприниматель, то хотя бы уплати за себя минимальный взнос в Пенсионный фонд. Потому что, когда ты закончишь свою деятельность, ты как будущий пенсионер придешь за пенсией. И почему ты должен забрать рабочую пенсию у того, кто платил взносы?" – цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.
При этом Гройсман напомнил, что всего в Украине работают более 2 млн предприятий и предпринимателей.
"И нет тут никакой трагедии… Предприятия закрываются и открываются. И вот цифры: за последнее время закрылись 16,8 тысяч предприятий, а открылись более 23 тысяч Никаких негативных тенденций нет, но нам все время пытаются донести информацию о том, что все пропало", – сказал Гройсман.
Ранее в Кабмине заявляли, что в Украине существует около 800 тысяч спящих физлиц-предпринимателей.
Источник: korrespondent.net
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