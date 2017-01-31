Сепаратисты заявили о ранении Гиви

Главарь подразделения сепаратистов ДНР Михаил Толстых, известный как Гиви, был ранен в боях под Донецком. Об этом сообщают сепаратистские сайты.

Информацию подтверждают и группы сепаратистов в соцсетях.

"Гиви. Ранение: контузия и еще.. Не смертельно, будет в порядке. Погиб командир роты бригады, позывной Консул и еще боец", - сказано в сообщении.

Сообщение сепаратистов

Напомним, ранее сообщалось, что Гиви пообещал "равнять с землей" все города до Киева за гибель Моторолы.

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Источник: korrespondent.net