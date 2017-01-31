Порошенко собирает Военный кабинет из-за Авдеевки

Президент Украины Петр Порошенко соберет сегодня, 31 января, Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны в связи с обострением ситуации в Авдеевке. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил информированный источник.
"Во вторник во второй половине дня ожидается совещание Военного кабинета при СНБО при участии главы государства", – сказал собеседник агентства.
В свою очередь глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что есть предварительная информация о наступлении режима тишины в 12.00 в Авдеевке.
"Боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Режима тишины все еще нет. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. Есть предварительная информация о наступлении режима тишины в 12.00. Ремонтные бригады готовы сразу начать работы по восстановлению линий электропередач", – написал Жебривский на свой странице в Facebook.
Напомним, с утра вторника украинские военные отбивают атаки боевиков под Авдеевкой. Активные военные действия в районе Авдеевки продолжаются третьи сутки.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-