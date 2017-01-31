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31. 01. 2017

Порошенко собирает Военный кабинет из-за Авдеевки

Президент Украины Петр Порошенко соберет сегодня, 31 января, Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны в связи с обострением ситуации в Авдеевке. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил информированный источник.

"Во вторник во второй половине дня ожидается совещание Военного кабинета при СНБО при участии главы государства", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что есть предварительная информация о наступлении режима тишины в 12.00 в Авдеевке.

"Боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Режима тишины все еще нет. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. Есть предварительная информация о наступлении режима тишины в 12.00. Ремонтные бригады готовы сразу начать работы по восстановлению линий электропередач", – написал Жебривский на свой странице в Facebook.

Напомним, с утра вторника украинские военные отбивают атаки боевиков под Авдеевкой. Активные военные действия в районе Авдеевки продолжаются третьи сутки.

Источник: korrespondent.net

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