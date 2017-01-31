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31. 01. 2017

Кремль об Авдеевке: Восстановили статус-кво

Боевые подразделения самопровозглашенной ДНР вернули ситуацию на линии разграничения в районе Авдеевки в состояние, которое предшествовало обострению обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Насколько нам известно, ополченцы вернули ситуацию на то состояние, которое предшествовало моменту агрессии", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, под чьим контролем в настоящее время находится Авдеевка.

"В результате наступления, которое было предпринято, часть территории непризнанной республики была занята нападавшими. И после контратаки удалось вернуть все на положение, которое предшествовало этой операции", – отметил Песков.

Как сообщал Корреспондент.net, ожесточенные бои под Авдеевкой идут третьи сутки подряд. Город на грани катастрофы – жители остались без воды, света и тепла. Газа в Авдеевке хватит еще на несколько часов.

Появилась информация о начале частичной эвакуации жителей Авдеевки.

У нас ад! Соцсети о ситуации в Авдеевке

Вчера в результате боевых действий погибло пятеро украинских военных, более десяти получили травмы и ранения. Сегодня сепаратисты заявили о ранении полевого командира Михаила Толстых, известного как Гиви.

Источник: korrespondent.net

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