Турчинов назвал потери ВСУ под Авдеевкой

На встрече с главой Минобороны Литвы Раймундасом Кароблисом секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о ситуации возле Авдеевки. Об этом сообщает пресс-службы ведомства.

"За позапрошлые сутки мы потеряли четырех бойцов, 12 были ранены, а за прошедшие сутки у нас уже трое погибших и значительно больше раненых - 23 бойца", - рассказал он.

Также Турчинов заявил, что потери российских гибридных войск "значительно превышают" потери сил АТО.

По его словам, обострение ситуации произошло "после завершения инспекционной миссии ОБСЕ на востоке Украины".

"Все попытки атак российско-террористическими группировками подавлены нашими войсками. Более того, украинские военные вынуждены были контратаковать, чтобы улучшить свои оперативные позиции", - отметил секретарь СНБО.

"Вместе с тем, в результате масштабных обстрелов боевиками города Авдеевка повреждены не только инфраструктурные объекты, но и гражданские здания, есть раненые среди гражданского населения. Все это представляет значительную угрозу для жизни мирных граждан", - добавил Турчинов.

Также, по словам секретаря СНБО, в случае продолжения обстрелов Авдеевки ГСЧС готова к эвакуации жителей города на безопасное расстояние - до ближайших населенных пунктов.

"Украинская армия надежно удерживает свои позиции, поэтому все попытки боевиков прорвать нашу оборону обречены", - подытожил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Александр Турчинов заявил, что Россия в 2014 году подготовила для вторжения в материковую часть Украины 80-тысячную армию.

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