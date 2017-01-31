В ДНР заявили о предотвращенном "теракте СБУ"

Так называемое министерство госбезопасности ДНР заявило о предотвращении теракта. Утверждается, что украинские спецслужбы готовили в Донецке взрыв.

На брифинге якобы завербованный СБУ Эдуард Клыпа рассказал, что он должен был прикрепить переданное ему взрывное устройство к бензовозу в воинской части. Причем, возле бензовоза находились около 50 заправленных машин и склад с боеприпасами, а в 150 метрах располагался поселок, в котором живут около 2500 человек.

"В случае срабатывания взрывного устройства в радиусе 10 километров, выживших не будет. Это будет просто выжженная зона", - сообщил Эдуард Клыпа.

Утверждается, что сотрудники СБУ передали Эдуарду Клыпе взрывное устройство, замаскированное под кейс и снабженное магнитом для закрепления на металлической поверхности.

Как сообщал Корреспондент.net , ранее сообщалось, что СБУ раскрыла подготовленные планы Росии по дестабилизации ситуации в регионах Украины.

В Донецке взорвалось авто с перебежчиком из СБУ

Источник: korrespondent.net