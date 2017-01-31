Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2017, вторник, 15:09
-4°C
Завтра -3°C
-4°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
31. 01. 2017

В ДНР заявили о предотвращенном "теракте СБУ"

 
Так называемое министерство госбезопасности ДНР заявило о предотвращении теракта. Утверждается, что украинские спецслужбы готовили в Донецке взрыв.
 
На брифинге якобы завербованный СБУ Эдуард Клыпа рассказал, что он должен был прикрепить переданное ему взрывное устройство к бензовозу в воинской части. Причем, возле бензовоза находились около 50 заправленных машин и склад с боеприпасами, а в 150 метрах располагался поселок, в котором живут около 2500 человек.
 
"В случае срабатывания взрывного устройства в радиусе 10 километров, выживших не будет. Это будет просто выжженная зона", - сообщил Эдуард Клыпа.
 
Утверждается, что сотрудники СБУ передали Эдуарду Клыпе взрывное устройство, замаскированное под кейс и снабженное магнитом для закрепления на металлической поверхности.
 
Как сообщал Корреспондент.net, ранее сообщалось, что СБУ раскрыла подготовленные планы Росии по дестабилизации ситуации в регионах Украины. 
 
В Донецке взорвалось авто с перебежчиком из СБУ

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.