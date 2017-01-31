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31. 01. 2017

Трамп уволил главу иммиграционной и таможенной полиции

Президент США Дональд Трамп уволил временного главу иммиграционной и таможенной полиции Дэниела Рэгсдейла. Об этом говорится в сообщении главы Министерства внутренней безопасности США Джона Келли.

Теперь иммиграционную и таможенную полицию США возглавит Томас Хоман, который уже 30 лет работает в ведомстве. Причины увольнения и. о. главы Дэниела Рэгсдейла не уточняются.

"Я уверен, что он на своей службе будет сильным и эффективным лидером для мужчин и женщин ICE", – прокомментировал назначение Хомана Келли.

Ранее в Белом доме заявили, что чиновники, кому не нравится взятый курс Трамп, могут спокойно покинуть свои должности.

Источник: korrespondent.net

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