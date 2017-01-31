Военные корабли Канады и Испании вошли в Черное море

Испанский фрегат Альмиранте Хуан де Борбон, оснащенный системой ПРО Иджис, и канадский фрегат Сент-Джонс вошли сегодня в акваторию Черного моря.

Испанский и канадский фрегаты входят в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил (SNMG2) НАТО, которая действует в Средиземном море.

По сообщению Военно-морских сил (ВМС) Румынии, корабли примут участие в учениях стран НАТО Морской щит 2017 (Sea Shield 2017), которые будут проходить с 1 по 10 февраля в восточной части Черного моря.

В ближайшее время в Черное море должен также зайти эсминец ВМС США Портер, оснащенный системой ПРО Иджис, который примет участие в этих учениях.

Как сообщал Корреспондент.net, впервые со времен "холодной войны" Великобритания направит эсминец в Черное море. Это новейший ракетный корабль Даймонд, который возглавит корабельную группу стран НАТО. Ожидается, что эсминец посетит Украину.

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Источник: korrespondent.net