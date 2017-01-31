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31. 01. 2017

Глава НАБУ объяснил, откуда у него деньги на авто

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник подтвердил информацию, что купил автомобиль за 800 тыс грн. Об этом он сообщил на брифинге.
 
По заверениям Сытника, он продал свой старый автомобиль.
 
"Я старый автомобиль продал и получил за него почти 45% себестоимости этого автомобиля", - сказал он. 
 
Также Сытник заявил, что откладывал деньги на новое авто полтора года.
 
Напомним, ранее была опубликована декларация Сытника, в которой указано, что он приобрел автомобиль KIA Sportage 2017 выпуска за 802 560 гривен.
 
В электронной декларации Сытника за 2015 год было указано, что он получил более 900 тысяч гривен зарплаты. 

Источник: korrespondent.net

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