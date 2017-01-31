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31. 01. 2017

Из шахты Засядько в Донецке подняли 152 горняка

 
Так называемая служба МЧС ДНР заявила о поднятии на поверхность 152 горняков из обесточенной шахты им. Засядько в Донецке. Ранее службы отрапортовали об эвакуации 92 горняков. Работы по спасению оставшихся шахтеров продолжаются.
 
Напомним, утром 31 января стало известно, что около 200 горняков были заблокированы в шахте имени Засядько из-за повреждения подстанции. В ДНР утверждали, что шахта обесточена из-за обстрелов.
 
Как сообщал Корреспондент.net, под Донецком рядом с Авдеевкой бои идут третьи сутки подряд.
 
У нас ад! Соцсети о ситуации в Авдеевке

Источник: korrespondent.net

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