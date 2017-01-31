Из шахты Засядько в Донецке подняли 152 горняка

Так называемая служба МЧС ДНР заявила о поднятии на поверхность 152 горняков из обесточенной шахты им. Засядько в Донецке. Ранее службы отрапортовали об эвакуации 92 горняков. Работы по спасению оставшихся шахтеров продолжаются.

Напомним, утром 31 января стало известно, что около 200 горняков были заблокированы в шахте имени Засядько из-за повреждения подстанции. В ДНР утверждали, что шахта обесточена из-за обстрелов.

Как сообщал Корреспондент.net , под Донецком рядом с Авдеевкой бои идут третьи сутки подряд.

У нас ад! Соцсети о ситуации в Авдеевке

Источник: korrespondent.net