Генштаб: В Авдеевке - первые признаки тишины

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский доложил президенту Петру Порошенко о первых признаках прекращения огня в районе Авдеевки.
"По данным Генштаба, тишина сохраняется на ясиноватском направлении от Авдеевки, но в районе промзоны российские боевики продолжают обстрелы", - сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.
Он отметил, что именно прекращение обстрелов является главным условием для начала ремонтных работ. Работы начнутся, сразу после подтверждения тишины (прекращение обстрелов со стороны российских боевиков) наблюдателями ОБСЕ.
Жебривский доложил, что Центральная городская больница Авдеевки обеспечена автономными средствами электропитания и работает в штатном режиме.
Напомним, бои под Авдеевкой идут уже третьи сутки. Город оказался на грани катастрофы – жители остались без воды, света и тепла, а газа хватит еще на несколько часов.
По данным СНБО, за позапрошлые сутки погибли четыре бойца ВСУ, 12 были ранены, а за прошедшие сутки у нас уже трое погибших и значительно больше раненых - 23 бойца.
В Кремле утверждают, что сепаратисты вернули ситуацию под Авдеевкой в состояние, которое предшествовало обострению обстановки.
Источник: korrespondent.net
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