Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2017, вторник, 18:16
-5°C
Завтра -3°C
-5°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
31. 01. 2017

Нардеп от БПП рассказал об уставшем от Украины ЕС

 
В Сети появилось видео, где якобы нардеп от БПП Олег Барна прокомментировал назначение Зигмара Габриэля на пост главы МИД ФРГ.
 
"Каждое такое назначение может сказаться на ослаблении санкций против России, соответственно оттянув возвращение Донбасса. Запад, так сказать, политически устает. Там решают свои меркантильные интересы", - считает Барна.
 
Кроме того, депутат считает, что страны Балтики и Польша  будут выступать за продление санкций, как и Германия во главе с Меркель. А Франция может стать проблемой.
 
Депутат полагает, что избрание в ряде стран Европы пророссийских лидеров также негативно скажется на международной поддержке Украины.
 
 
Напомним, ранее новый глава МИД Германии заявил, что имеет четкую позицию по санкциям.
 
ЕК: Сейчас не время для снятия санкций с России

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.