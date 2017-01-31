Нардеп от БПП рассказал об уставшем от Украины ЕС

В Сети появилось видео, где якобы нардеп от БПП Олег Барна прокомментировал назначение Зигмара Габриэля на пост главы МИД ФРГ.

"Каждое такое назначение может сказаться на ослаблении санкций против России, соответственно оттянув возвращение Донбасса. Запад, так сказать, политически устает. Там решают свои меркантильные интересы", - считает Барна.

Кроме того, депутат считает, что страны Балтики и Польша будут выступать за продление санкций, как и Германия во главе с Меркель. А Франция может стать проблемой.

Депутат полагает, что избрание в ряде стран Европы пророссийских лидеров также негативно скажется на международной поддержке Украины.

Напомним, ранее новый глава МИД Германии заявил, что имеет четкую позицию по санкциям.

ЕК: Сейчас не время для снятия санкций с России

Источник: korrespondent.net