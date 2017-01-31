ЕС призвал прекратить бои под Авдеевкой

Евросоюз призвал прекратить бои в окрестностях Авдеевки, продолжающиеся третьи сутки, и провести срочный ремонт важной для мирных жителей инфраструктуры.

Об этом говорится в заявлении представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности.

"Интенсивные бои в окрестностях Авдеевки в последние несколько дней с сильными обстрелами из запрещенного оружия привели к значительному количеству жертв, что является вопиющим нарушением договоренностей о прекращении огня, предусмотренном Минскими соглашениями. [...] Мы призываем немедленно прекратить бои", – говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что прекращение боевых действий также позволит провести срочный ремонт важных инфраструктур.

В заявлении также говорится, что миссия ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всем районам, охваченным конфликтом.

Отметим, что власти днем сообщили, что в Авдеевке - первые признаки тишины. Прекращение огня необходимо для начала ремонтных работ в городе, который остался без света, воды и тепла.