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31. 01. 2017

ЕС призвал прекратить бои под Авдеевкой

Евросоюз призвал прекратить бои в окрестностях Авдеевки, продолжающиеся третьи сутки, и провести срочный ремонт важной для мирных жителей инфраструктуры.

Об этом говорится в заявлении представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности.
 
"Интенсивные бои в окрестностях Авдеевки в последние несколько дней с сильными обстрелами из запрещенного оружия привели к значительному количеству жертв, что является вопиющим нарушением договоренностей о прекращении огня, предусмотренном Минскими соглашениями. [...] Мы призываем немедленно прекратить бои", – говорится в заявлении.
 
В ЕС подчеркнули, что прекращение боевых действий также позволит провести срочный ремонт важных инфраструктур.
 
В заявлении также говорится, что миссия ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всем районам, охваченным конфликтом.
Отметим, что власти днем сообщили, что в Авдеевке - первые признаки тишины. Прекращение огня необходимо для начала ремонтных работ в городе, который остался без света, воды и тепла.
 
Также напомним, что в Кремле утверждают, что сепаратисты вернули ситуацию под Авдеевкой в состояние, которое предшествовало обострению обстановки.

Источник: korrespondent.net

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