Минск-2 на грани провала - Колесников

События вокруг Авдеевки, где на протяжении нескольких дней продолжаются тяжелые бои, показывают, к чему может привести игнорирование мирных договоренностей, подписанных в Минске, и насколько шаткой является ситуация в зоне конфликта, заявил глава "оппозиционного правительства" Борис Колесников.

"Мы неоднократно обращали внимание на необходимость установления мира на условиях Минских договоренностей и принятия важных политических решений, способствующих деэскалации напряжения. К сожалению, приходится констатировать: ни украинская власть, ни руководство самопровозглашенных республик не нашли в себе силы пойти на поэтапное воплощение условий предварительных договоренностей", - сказал он.

По его словам, необходимо обратиться к международным организациям, а также к участникам Нормандского формата, с требованием повлиять на противоборствующие стороны.

"Считаем, что альтернативы Минским договоренностям нет и на сегодняшний день это - единственно действенная формула достижения мира" - добавил политик.

"Считаем, что для более эффективной работы Минского формата необходимо, чтобы стороны конфликта на переговорах были представлены лицами, непосредственно принимающими решения, поскольку практика обсуждения вопроса войны и мира на уровне полулегитимных "контактных групп" продемонстрировала свою неэффективность. Необходимо исходить из того, что гибнут граждане Украины – как со стороны ВСУ, так и со стороны самопровозглашенных республик", - сказал Колесников.

Он также подчеркнул, что в условиях военного кризиса не власть, а представители гражданского общества, бизнеса оказались на высоте ответственности и проявили реальную заботу о согражданах.

"Так генеральный директор Авдеевского коксохимического комбината Муса Магомедов , не смотря на необходимость остановки предприятия и консервирования производственного оборудования, спас граждан Авдеевки и обеспечил подачу тепла в дома за счет резервов предприятия. Это – урок для власти, которая в подобных условиях демонстрирует отсутствие мобильности и реального понимания ситуации", - подчеркнул оппозиционер.

"Считаем, что уроки Авдеевки должны стать поводом для серьезного отчета власти перед народом о ситуации на Востоке и о причинах невыполнения Минских договоренностей", - сказал он.

Напомним, бои под Авдеевкой идут уже третьи сутки. Город оказался на грани катастрофы – жители остались без воды, света и тепла, а газа хватит еще на несколько часов.

По данным СНБО, за позапрошлые сутки погибли четыре бойца ВСУ, 12 были ранены, а за прошедшие сутки у нас уже трое погибших и значительно больше раненых - 23 бойца.

Источник: korrespondent.net