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31. 01. 2017

Хакеров из ФСБ обвинили в работе на Америку

 
 
Арестованныз еачальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева обвиняют в том, что они, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ. Об этом сообщил источник Интерфакса.
 
"Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля", - пояснил источник. 
 
"Темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются. Каждый из фигурантов занимался своим делом: кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались", - подчеркнул другой источник. 
 
Всю группу связывало то, что они знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям и информационной безопасности. "Причем главным в этой цепочке был не старший по должности и званию", - пояснил источник. 
 
Напомним, ранее сообщалось, что в РФ за госизмену арестован топ-менеджер Лаборатории Касперского, а также руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов. Кроме того, под арест попал журналист Владимир Аникеев, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и являющегося, по данным СМИ, организатором хакерской группы Шалтай-Болтай. Эта группа причастна к взлому почты Дмитрия Киселева.
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Источник: korrespondent.net

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