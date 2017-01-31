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31. 01. 2017

В Николаеве масштабное ДТП: столкнулись пять авто

В центре Николаева произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей. Об этом сообщает Центр урегулирования страховых событий.
 
Автомобиль Opel Corsa двигался по улице Шевченко со стороны улицы Соборная в направлении улицы Пушкинской, на перекрестке не пропустил автомобиль Skoda. В результате удара в левый бок автомобиль Skoda изменил направление движения и врезался в припаркованный у правой обочины Mitsubishi Pajero. В следствие чего Pajero ударил стоявший впереди Daewoo Sens, который в свою очередь столкнулся с Chevrolet Evanda.
 
Девушка, которая находилась на пассажирском сидении Opel, получила незначительные ушибы, но претензий к виновнику ДТП не имеет.
 
Напомним, ранее Корреспондент.net сообщал, что в Николаеве перевернулась маршрутка, есть пострадавшие.
 
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Источник: korrespondent.net

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