В Одесской области ограбили три храма

В ночь на 30 января неизвестные ограбили в Одесской области сразу три православных храма, сообщает пресс-служба Одесской епархии Украинской православной церкви московского патриархата.

Нападению подверглись храмы Белгород-днестровского благочиния — Свято-Андреевский храм села Андреевка, Свято-Казанский храм села Монаши и Свято-Димитриевский храм в Карналеевке. Воры, проникнув в храмы через окна, в поисках денег и ценностей варварски повредили мебель, разбросали священнические облачения, церковные книги и ноты, – говорится в сообщении.

Из Свято-Андреевского и Свято-Казанского храма похитили более 4000 гривен, собранные прихожанами для оказания помощи беженцам из восточных областей Украины и нуждающимся одесситам.

Полиция, прибывшая утром к местам преступлений, зафиксировала следы краж.

Подвергся ограблению и Свято-Димитриевский храм селе Карналеевка. Здесь преступники тоже проникли внутрь через окно и осквернили жертвенник, разбили дарохранительницу и похитили денежные средства.

В Одесской епархии отметили, что в минувшем году грабежам подверглись несколько десятков храмов.

Как сообщал Корреспондент.net, 16 января в Киеве забросали коктейлями Молотова храм УПЦ МП. Священники уверены, что его пытались поджечь, чтобы забрать дорогую землю.

Источник: korrespondent.net