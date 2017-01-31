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31. 01. 2017

Украине нужно дать возможность обороняться – генерал США

У Украины должна быть возможность оборонять себя. Об этом заявил бывший командующий США силами НАТО в Европе, генерал Филип Бридлав, передает Польское радио.

"Украина должна иметь возможность обороняться, эта страна должна сосредоточиться на внутренних реформах, однако она тратит деньги на поддержку очень большой армии в полевых условиях", – сказал Бридлав.

По его словам, силы сепаратистов на Донбассе продолжают оказывать давление на линию разграничения, что заставляет Украину держать в полевых условиях для обороны очень большую армию, а это "очень дорого обходится, поглощает много энергии украинского народа".

Бридлав отметил, что "речь не идет о наступательные действия, а именно о возможности обороняться, чтобы Украина стала для России "крепким орешком".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Бридлав заявлял, что США готовы "сражаться и победить" Россию в Европе, если будет необходимо.

Генерал предоставил военному и политическому руководству США свои рекомендации относительно нелетальной и летальной помощи Украине.

Напомним, на прошлой неделе делегация НАТО прибыла в Украину для привлечения ее к процессу планирования и оценки Вооруженных сил.

Источник: korrespondent.net

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