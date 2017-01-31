Медведчук рассказал о "секретном плане" по освобождению пленных

Виктор Медведчук отвечая на вопрос журналистов о "секретном плане" по освобождению 50 украинцев, сообщил, что такой план действительно существует.

"План действительно существует, но не считаю возможным афишировать нюансы переговорного процесса, информационный штиль в этом вопросе - залог благополучного возвращения наших ребят домой, в семьи. Думаю, вы сами не раз были свидетелями того, как после громких заявлений отдельных лиц, зачастую не имеющих никакого отношения к переговорному процессу, освобождение срывалось. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы, но только после того, как удерживаемые лица будут освобождены", - сказал Медведчук.

Политик также прокомментировал заявления о том, что обмен якобы заблокирован, и сообщил точное число освобожденных.

"Переговоры об обмене ведутся в постоянном режиме. В результате за прошлый год удалось вернуть 27 человек: 24 человека, которых удерживали на территории ОРДО и ОРЛО, и еще троих, осужденных в РФ. На сегодняшний день украинская сторона разыскивает 109 человек (к сожалению, удалось установить местонахождение только 55 их них), 486 человек считаются пропавшими без вести в зоне проведения АТО", - сообщил Медведчук.

Напомним, ранее Медведчук заявлял, что альтернативы Минскому процессу нет.

Власти Украины дезориентированы - Медведчук

Источник: korrespondent.net