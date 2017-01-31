Зомби-апокалипсис: как отреагируют государства

Одним из самых популярных сценариев конца света сегодня является зомби-апокалипсис - нашествие мертвецов, целью которых является съесть или заразить живого человека.

В 2012 году, когда многие ожидали гибели цивилизации, самым популярным и даже ожидаемым сценарием были зомби.

В массовой культуре зомби появились в 1968 году с выходом фильма Джорджа Ромеро "Ночь живых мертвецов". С тех пор кровожадные трупы захватили умы многих людей. Так, по всему миру проходят парады "восставших мертвецов", а в США даже на уровне университетов проходят игры "люди против зомби".

Феномен зомби в начале этого века заинтересовал академическую науку - его изучают культурологи, социологи, философы и даже политологи с начала этого века. Физики и математики занимаются расчетами, как быстро эпидемия зомби уничтожит человечество.

Одно из таких исследований недавно вышло в Journal of Physics Special Topics. Ученые пришли к выводу, что примерно на сотый день после начала зомби-апокалипсиса численность людей уменьшится до значений, при которых повторное заселение планеты будет уже почти невозможным.

Корреспондент.net решил разобраться, как будут реагирвоать на зомби различные школы международных отношений.

Развитие зомби

Впервые зомби появились на экранах в 30-х годах прошлого века. Создатели фильма "Белый зомби", сюжет которого разворачивается на Гаити, были вдохновлены магией вуду.

Но Ромеро переосмыслил эту идею и перенес зомби на материк. В фильме "Ночь живых мертвецов" он затрагивает проблемы расизма. Эта картина приобрела статус культовой классики и поныне остается одним из самых важных американских фильмов.

С тех самых пор зомби стали такими, какими мы их знаем сегодня, - агрессивные ожившие мертвецы или инфицированные неизвестным вирусом люди, главной целью которых является съесть или заразить пока живых или неинфицированных людей.

Примечательно, что сам Ромеро, который отвечает за развитие этого жанра, не называет своих существ зомби и использует их как метафору сложных социально-политических проблем.

В 80-х выходит несколько ключевых фильмов, после которых зомби прочно закрепились в массовой культуре. Это "Зловещие мертвецы", "День мертвецов", "Возвращение живых мертвецов", "Реаниматор".

В конце прошлого века феномен зомби осел в комиксах, в компьютерных играх и даже музыке. Среди игр ключевыми, которые также повлияли на развитие жанра, стали Resident Evil и Left 4 Dead.

Выходит популярного философа Славоя Жижека "Глядя вкось", в которой он пытается ответить на вопрос, почему мертвецы возвращаются. По его мнению зомби нас будут волновать, пока жертвы Холокоста и ГУЛАГа не будут интегрированы историческую память.

Новым этапом стали нулевые, когда вышел фильм "28 дней спустя" режиссера Дэнни Бойла. Зомби эволюционировали - они ускорились, а заражение происходит мгновенно.

Примечательна также картина "Шон живых мертвецов" (Зомби по имени Шон). Эта пародийная комедия во многом переплетается с работами Джорджа Ромеро, в частности затрагивается проблема общества потребления и современного капитализма, которая поднимается в "Рассвете мертвецов".

После этого на "проблему зомби" обратили внимание многие философы и математики. Американский религиовед Ким Паффенрот выпустил в университетском издательстве книгу "Евангелие от живых мертвецов. Как Джордж Ромеро видит ад на земле".

Можно выделить пять теорий происхождения зомби:

- вирус, созданный подпольными корпорациями, побочные действия от экспериментов крупных компаний;

- военные эксперименты по созданию биологического оружия или оживающих солдат;

- попадают на Землю с помощью инопланетян;

- мистический источник происхождения;

- самая популярная теория - зомби являются данностью.

Расчеты ученых

Канадский ученый, который занимается моделированием распространения таких заболеваний, как ВИЧ, малярия, вирус Западного Нила и других, разработал модель захвата человечества живыми мертвецами и описал ее в книге "Математическое моделирование зомби".

Выведенная математиком формула, которая описывает зомби-апокалипсис, выглядит так: (bN)(S/N)Z = bSZ, где N - количество человек в популяции, S - доля восприимчивых к вирусу людей, Z - количество зомби и b - инфицирующая способность зомби.

Эти методы ученые использовали для моделирования распространения вируса папилломы человека, где дополнительные переменные отражают передачу вируса при гомо- и гетеросексуальных контактах.

100 дней спустя

Детальней рассмотрим последнее исследование физиков под руководством Джеймса Мура.

Скорость развития зомби-апокалипсиса, по его словам, зависит от двух главных параметров - того, с какой вероятностью и как быстро происходит процесс превращения в зомби после заражения и продолжительность жизни нового существа.

Мур и его команда решили создать модель на базе этих двух показателей для самой страшной эпидемии в истории человечества - вспышки чумы, "черной смерти" в Средневековой Европе.

В их сценарии заражение при укусе зомби происходило с вероятностью в 90 процентов, а сами "особи" жили примерно 20 дней, умирая от жажды и голода. Общая численность Земли была взята из реальных современных показателей - около 7,5 миллиарда человек.

Модель распространения зомби учитывает существование границ между странами и то, что люди распределены по Земле крайне неравномерно.

К примеру, одним из правил в этой модели было то, что зомби не могли пересечь границу, если их не накапливалось как минимум 10 тысяч на территории страны, где они изначально "обитали". Если зомби не могли достичь подобной популяции, они "вымирали", подобно локальным эпидемиям.

Как показали эти расчеты, даже всего одного зараженного человека в достаточно густо населенной местности в принципе хватает для того, чтобы вызвать масштабную эпидемию примерно на 20 день после его заражения.

Через 100 дней, как показывают расчеты исследователей, на Земле будет жить всего 181 человек и примерно 190 миллионов зомби

Это ниже уровня, который необходим для "перезапуска" цивилизации и повторной колонизации планеты.

Соответственно, если "эпидемия зомби" продлится дольше 100 дней, человечество будет обречено на вымирание, заключают авторы исследования.

Как поведут себя государства

Профессор международной политики Школы Флетчера при Университете Тафтса и автор авторитетного издания Foreign Policy Дэниел Дрезнер написал книгу "Теории международной политики и зомби".

В ней он проводит мысленный эксперимент о том, как поведут себя различные школы международных отношений.

"Анализ культурного духа времени поражает, как неестественная проблема стала одним из наиболее тревожных опасений в международных отношениях и одним из самых естественных страхов человечества. Сегодня перед человечеством стоит действительно серьезная проблема - проблема зомби", - начинается свой текст Дрезнер.

Реализм

Есть множество разновидностей реализма, но все реалисты начинают с общей для всех предпосылки: анархия - это самая главная угроза для мировой политики. Анархия не обязательно предполагает хаос или беспорядок, а, скорее, отсутствие централизованной легитимной власти.

В мире анархии единственная валюта, имеющая ценность - это сила, то есть материальная способность блокировать давление или насилие, оставаясь при этом способным оказывать влияние на других.

Глобальная анархическая структура также не позволяет властям полностью доверять друг другу и вынуждает государства руководствоваться лишь собственными интересами.

Если вкратце, то у реализма довольно мрачный взгляд на мир. Другими словами, ему совершенно комфортно во вселенной зомби.

Как появление зомби может повлиять на мировую политику? Реалистичный ответ на удивление прост: международные отношения почти не пострадают. Несмотря на то, что некоторые будут усматривать в нашествии зомби новую угрозу существованию, реалисты не удивятся заявлению о том, что прибытие зомби приведет к радикальным переменам в человеческом поведении.

Реалисты также предсказывают политику равновесия сил. Так не создаст ли спектр живых мертвецов неустойчивую коалицию людей против зомби? Такую возможность исключать нельзя. Если зомби появятся, например, из центральной Евразии, их способность быстро распространяться может спровоцировать появление альянса, созданного с целью помешать ордам зомби завоевать континент.

Кадр из фильма Поезд на Пусан

Но может быть и так, что государства воздержатся от активной позиции по отношению к зомби в надежде на то, что другие страны сделают грязную работу по объединению, чтобы подавить ходячих мертвецов.

Кроме того, государства могут воспользоваться этой угрозой, чтобы захватить новую территорию, уничтожить иррединистские движения, свести старые счеты или подавить давних соперников.

"Китай может использовать угрозу зомби, чтобы оправдать оккупацию Тайваня. Россия может использовать угрозу, чтобы объяснить свою интервенцию в ближнее зарубежье. США также окажутся слабыми перед искушением использовать угрозу зомби, как стратегическую возможность", - пишет автор.

Но, в конце концов, реалисты, в особенности американские, несомненно, вспомнят предупреждение президента США Джона Куинси Адамса, который призывал не выходить за пределы границ "в поисках монстров, которых нужно уничтожить".

Либерализм

Как и в случае с реализмом, у либерализма также много разновидностей. Тем не менее, либералы считают, что в мире анархии сотрудничество все равно возможно. Либералы относятся к мировой политике, как к игре с ненулевой суммой.

Сотрудничество - будь то международная торговля, нераспространение ядерного оружия, профилактика заболеваний - может принести глобальный урожай в виде общественных благ в крупных масштабах.

У ключевых игроков мировой политики есть стимул, чтобы осознать выигрыш от долгосрочного совместного сотрудничества, и избежать расходов, которые последуют за взаимным отступничеством.

На первый взгляд, либеральная парадигма кажется довольно несовместимой с каноном зомби, который больше склоняется в сторону апокалипсиса живых мертвецов.

В действительности, трагедия либерализма во вселенной, населенной зомби, заключается в том, что некоторые его ключевые принципы, вероятно, будут форсировать рост зомбизма. Например, открытые границы наверняка будут способствовать распространению через эти границы и живых мертвецов, и инфицированных людей-переносчиков.

Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то выяснится, что либеральная парадигма предлагает некую аналитическую изюминку. Романтические зомби-комедии содержат и явные, и неявные элементы либерализма.

В кульминации фильма "Шон живых мертвецов" главный герой объединяет друзей, произнося хвалебную песнь либерализму: "Как когда-то сказал Бертран Рассел, "Единственное что спасет человечество - это сотрудничество". Думаю, сегодня мы можем в этом убедиться".

Кадр из фильма Шон живых мертвецов

А что же будут делать либералы после нашествия зомби? При условии, что первоначальная волна зомби полностью не сотрет с лица земли правительства, либералы будут предполагать, что международный режим, направленный на борьбу с зомби, может внести значительные коррективы в проблему.

Учитывая серьезную общественную выгоду от стирания живых мертвецов с лица земли, вероятной реакцией станет продуманная политика координации действий.

Либеральная модель предскажет итог, который не будет совершенным и со временем подвергнется политической критике - почти как ЕС. То есть система по предотвращению тотального зомби-апокалипсиса тоже может работать довольно хорошо. Вспышки активности зомби, несомненно, будут.

Квазистационарные гуманитарные миссии по борьбе с зомби - возможно, под эгидой ООН - скорее всего, будут развернуты в несостоявшихся государствах. Либералы признают, что истребление поедающих плоть вурдалаков навсегда маловероятно. Однако сжатие проблемы зомби до уровня легко контролируемых угроз вполне возможно. Большинство стран будут убивать большинство зомби большую часть времени.

Неоконсерватизм

Реакция неоконсервативной политики на восстание живых мертвецов будет простой и ясной. Если перефразировать известное высказывание Роберта Кейгана, то можно сказать: люди с Земли, а зомби - из ада. Ни попытка приспособиться, ни попытка понять их не поможет.

"Неоконы", напротив, будут выступать за агрессивную и военную реакцию, чтобы сохранить гегемонию человека. Вместо того чтобы ждать, пока зомби придут к ним, они воспользуются политикой нападения, что подразумевает битву с живыми мертвецами. Превентивный удар по зомби, безусловно, превратится в войну против самого зла.

Именно благодаря неоконсерватизму эта доктрина сопоставима с дошедшей до наших дней работой о том, как лучше реагировать на угрозу зомби.

На самом деле, моделирование, проведенное исследователями Карлтонского Университета в Канаде и Университета Оттавы, предлагает такой вывод: "Вспышка зомби, инфицирующих людей, может быть катастрофической, если против живых мертвецов не задействуют чрезвычайно агрессивную тактику… Нашествие зомби, скорее всего, приведет к разрушению цивилизации, если им не заняться мгновенно".

Кадр из фильма Война миров Z

Впрочем, другие элементы неоконсерватизма могут подорвать долгую жизнеспособность первоначальных политических поборнических заявлений. Например, неоконсерваторы часто признают, что все соперники являются частью единой оси или альянса злых врагов.

Конечно, это предположение работает, если оно привязано к зомби, но вряд ли неоконсерваторы на этом остановятся. Они неизбежно смешают в кучу трупы с другими угрозами человечеству, как часть более масштабной Третьей мировой войны против авторитарных деспотов и зомби - "Ось зловещих мертвецов".

Это будет саботировать любую попытку вести войну на базе широкой коалиции, подрывая боевую эффективность в Глобальной войне против зомби.

Отметим, что в 2014 году Foreign Policy сообщил, что Пентагон разработал план отражения возможного нашествия армии зомби.

По данным издания, план содержит подробную инструкцию о том, как пережить нападение зомби и одолеть их. Детально разработаны рекомендации о том, как поддерживать закон и порядок после атаки живых мертвецов.

Источник: korrespondent.net