НАБУ нашло "русский след" в расхищении госпредприятия

ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) понесла убытки на сумму более $60 млн (более 1,6 млрд грн) из-за коррупционной схемы, в которой есть компании, контролируемые российским бизнесом. Об этом 31 января на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Преступный умысел по разворовыванию более 60 млн долларов ПАО ГПЗКУ состоял из двух частей: получения "отката" за подписание контрактов на реализацию зерна и, чтобы в дальнейшем не было проведено оплату по этим контрактам, злоупотребления должностными лицами предприятия в интересах коммерческих структур, которые курирует один из известных российских бизнесменов", - рассказал Сытник.

В ходе расследования детективы Бюро разоблачили преступную схему, согласно которой зерно, принадлежащее ГПЗКУ, продавалось по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров через ряд частных компаний-посредников, подконтрольных должностным лицам ГПЗКУ и международном зернотрейдеру.

Антикоррупционеры установили, что зерно, приобретенное по заниженным ценам, международный зернотрейдер продавал по рыночным. Разница в стоимости должна была поступить на счета одной из компаний-посредников, подконтрольных руководителям схемы.

Согласно контрактам, поставки зерна происходило на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам и подвергали государственное предприятие на риск неполучения средств за свою продукцию.

Схема вывода денег

Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали 24 января одного из бывших руководителей ПАО Государственная продовольственная зерновая корпорация (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ГПЗКУ убытков на сумму более $60 млн.

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Источник: korrespondent.net