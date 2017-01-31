Порошенко потребовал "привлечь агрессора к ответу"

Президент Украины Петр Порошенко провел сегодня совещание с руководителями силовых ведомств, на котором обсуждалась ситуация в Авдеевке, сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению президента страны, обстрелы жилых кварталов из Градов и артиллерии не могут сопровождаться переговорами о возможном снятии или ослаблении санкций против России.

"Я хотел бы подчеркнуть, что в этих условиях, как ведут себя российские боевики – на сегодняшний день, впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены Грады, массовые обстрелы с крупнокалибернои артиллерии – если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?", – задал риторический вопрос Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что ждет реакции от ООН, ОБСЕ и международных партнеров Украины на ситуацию в зоне АТО.

При этом Порошенко заверил, что причин для паники нет.

"Я хотел бы прежде всего успокоить. Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции. Никакого приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет, и они имеют все возможности защищать себя. Единственно ограничение, когда преступники, российские боевики размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой. У нас есть четкие доказательства этого", – сказал Порошенко.

Как сообщал Корреспондент.net, Петр Порошенко сегодня планировал собрать Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

Источник: korrespondent.net