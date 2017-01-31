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31. 01. 2017

Совбез ООН обсудит ситуацию в Авдеевке

Совбез ООН сегодня обсудит обострение ситуации на Донбассе в закрытом режиме, заявилпредседательствующий в СБ в январе шведский дипломат Олаф Скуг.

"Украина запросила консультации по ситуации в стране", - сказал он.

Напомним, под Авдеевкой ожесточенные бои уже третьи сутки. Город остался без света, газа и тепла.

В ЕС уже призвали прекратить бои в Авдеевке.

Кроме того, президент Петр Порошенко потребовал привлечь агрессора к ответу.

Источник: korrespondent.net

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