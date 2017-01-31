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31. 01. 2017

Экс-глава банка Михайловский задержан

Бывший председатель правления банка Михайловский Игорь Дорошенко задержан. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец в Facebook.
 
"Экс-председатель правления банка Михайловский Игорь Дорошенко задержан и доставлен в суд для участия в судебном заседании об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", - написала Максимец.
 
Ранее Корреспондент.net сообщал, что Дорошенко сбежал из-под домашнего ареста, а позже эту информацию подтвердили в прокуратуре.

Напомним,  в результате аферы в банке Михайловский пострадали 14 тысяч вкладчиков на общую сумму около 1,5 млрд гривен. Руководителей банка подозревают в хищении денег.

В конце прошлого месяца по делу банка Михайловский провели массовые обыски, в частности, в помещениях бизнес-центра Gulliver и еще по 34 адресам.

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Источник: korrespondent.net

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