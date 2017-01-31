Экс-глава банка Михайловский задержан

Бывший председатель правления банка Михайловский Игорь Дорошенко задержан. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец в Facebook.

"Экс-председатель правления банка Михайловский Игорь Дорошенко задержан и доставлен в суд для участия в судебном заседании об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", - написала Максимец.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что Дорошенко сбежал из-под домашнего ареста, а позже эту информацию подтвердили в прокуратуре.

Напомним, в результате аферы в банке Михайловский пострадали 14 тысяч вкладчиков на общую сумму около 1,5 млрд гривен. Руководителей банка подозревают в хищении денег. В конце прошлого месяца по делу банка Михайловский провели массовые обыски, в частности, в помещениях бизнес-центра Gulliver и еще по 34 адресам. НБУ пригрозил признать 12 банков неплатежеспособными

Источник: korrespondent.net