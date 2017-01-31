В боях под Авдеевкой погибли восемь военных - МИД

Павел Климкин в Twitter заявил о восьми погибших силовиках в результате обострения ситуации на Донбассе.

"За два дня убиты восемь украинских солдат, 29 ранены. В Ясиноватой и Авдеевке отключены электричество и отопление. Не допускать перемирия для обеспечения ремонта электричества и отопления - намеренное подстрекательство к гуманитарной катастрофе, все вовлеченные в это должны быть наказаны", - написал Климкин.

В то же время в ДНР заявляют о 27 погибших бойцах ВСУ в районе села Коминтерново.

"В результате первой попытки противник потерял одну БМП и личного состава более 20 убитыми. В 14:30 противник предпринял вторую безуспешную попытку атаковать наши позиции в районе Коминтерново силами до одного взвода при поддержке двух БМП", - завяили в так называемом министерстве обороны ДНР. В результате второй атаки погибли 7 военнослужащих и 10 получили ранения, заявили сепаратисты.

Как сообщал Корреспондент.net , Петр Порошенко сегодня планировал собрать Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

Источник: korrespondent.net