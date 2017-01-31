Самой горячей точкой в зоне АТО на Донбассе остается ситуация под Авдеевкой - в промзоне и на ее флангах . Также продолжаются мощные обстрелы под Попасной и Мариуполем . Ситуацию на востоке Украины демонстрирует карта АТО за сегодня, 31.07.2017:

Cмотрите фотогалерею: Авдеевка в огне. Карта АТО за 31.01.2017

Как сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник , лишь минувшей ночью по Авдеевке выпустили 80 реактивных снарядов (это более 2 полных боекомплектов), стреляли прямо из Донецка.





Очень неспокойно на правом фланге Авдеевки. Сепаратисты перебросили в район Спартака и Донецкого аэропорта танковое подразделение и вчера бросили его в бой, говорят в Минобороны. Позиция "Шахта Бутовка", населенные пункты Опытное и Пески попали под танковый обстрел впервые со времен битвы за аэропорт Донецка.

Бои в Авдеевке: онлайн

Также на этих рубежах продолжаются минометные и артиллерийские обстрелы , враг открывает огонь с большого расстояния и прямо из жилых кварталов Спартака, Ясиноватой и Донецка.



На левом фланге Авдеевки - у Донецкой фильтровальной станции, Крутой Балки и Каменки также продолжаются перестрелки.



Неспокойная обстановка складывается на Светлодарск дуге и под Горловкой (речь о Зайцево и Верхнеторецкое).

Ранее сегодня российские СМИ сообщили о штурме украинскими военными Новоазовска и Коминтерново (Волновахский район Донецкой области), контролируемого ДНР. Позже в Минобороны самопровозглашенной ДНР заявили, что "ополченцы" насчитали 27 погибших украинских военных при штурме Коминтерново.

Волонтер Тим Златекин написал, что в Коминтернево силы АТО вошли утром, но не взяли, бои продолжаются.