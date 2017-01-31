Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2017, вторник, 19:41
-5°C
Завтра -3°C
-5°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
31. 01. 2017

Авдеевка в огне. Карта АТО за 31.01.2017

 
Самой горячей точкой в зоне АТО на Донбассе остается ситуация под Авдеевкой - в промзоне и на ее флангах. Также продолжаются мощные обстрелы под Попасной и Мариуполем. Ситуацию на востоке Украины демонстрирует карта АТО за сегодня, 31.07.2017:
 

Cмотрите фотогалерею: Авдеевка в огне. Карта АТО за 31.01.2017

 
Как сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, лишь минувшей ночью по Авдеевке выпустили 80 реактивных снарядов (это более 2 полных боекомплектов), стреляли прямо из Донецка.

Очень неспокойно на правом фланге Авдеевки. Сепаратисты перебросили в район Спартака и Донецкого аэропорта танковое подразделение и вчера бросили его в бой, говорят в Минобороны. Позиция "Шахта Бутовка", населенные пункты Опытное и Пески попали под танковый обстрел впервые со времен битвы за аэропорт Донецка.
Бои в Авдеевке: онлайн
 
Также на этих рубежах продолжаются минометные и артиллерийские обстрелы, враг открывает огонь с большого расстояния и прямо из жилых кварталов Спартака, Ясиноватой и Донецка.

На левом фланге Авдеевки - у Донецкой фильтровальной станции, Крутой Балки и Каменки также продолжаются перестрелки.

Неспокойная обстановка складывается на Светлодарск дуге и под Горловкой (речь о Зайцево и Верхнеторецкое).
 
Ранее сегодня российские СМИ сообщили о штурме украинскими военными Новоазовска и Коминтерново (Волновахский район Донецкой области), контролируемого ДНР. Позже в Минобороны самопровозглашенной ДНР заявили, что "ополченцы" насчитали 27 погибших украинских военных при штурме Коминтерново. 
 
Волонтер Тим Златекин написал, что в Коминтернево силы АТО вошли утром, но не взяли, бои продолжаются.
 
Впрочем, украинская сторона вообще опровергла штурм Коминтерново.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.