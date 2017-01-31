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31. 01. 2017

В ДНР отрицают ранение Гиви

Советник главы ДНР Александр Казаков отрицает ранение лидера подразделения сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным Гиви.

"Гиви жив и здоров. Воюет", - написал Александр Казаков в Facebook.

Напомним, сегодня сепаратисты заявили о ранении Гиви. Эту информацию подтверждали и группы сепаратистов в соцсетях.

Источник: korrespondent.net

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