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31. 01. 2017

Украина попросила Facebook помочь бороться с фейками

Министерство информационной политики Украины попросило администрацию Facebook разработать механизм борьбы с фейковыми новостями в украинском сегменте сети, сообщает пресс-служба ведомства.

"Обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по аналогии с другими странами. В свою очередь, МИП готово содействовать процессу по указаниям администрации сети ", - рассказал министр информационной политики Украины Юрий Стець.

По его словам, социальная сеть в Украине набирает все большую популярность среди пользователей, а также является источником информации и для многих СМИ.

Отметим, что ранее Facebook представил стратегию борьбы с обилием фейковых новостей, которые уже привели к политическим скандалам на выборах в США.

Источник: korrespondent.net

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