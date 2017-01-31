Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2017, вторник, 21:16
-5°C
Завтра -3°C
-5°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
31. 01. 2017

ОБСЕ призвало Россию соблюдать режим тишины - Киев

Страны-участники ОБСЕ призвали обязать Россию поддерживать режим прекращения огня и выполнять минские соглашения.

Об этом сообщило постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Twitter.

"Результаты заседания ОБСЕ: страны-участники призвали обязать Россию поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности", - сказано в сообщении.

Отметим, в Кремле обвиняют Украину в наступлении под Авдеевкой.

Также напомним, что в ЕС уже призвали прекратить бои в Авдеевке.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.