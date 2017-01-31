В Марьинке осколком ранило женщину

В Марьинке в результате обстрела женщина получила ранения, сообщает полиция Донецкой области.

В момент разрыва снаряда женщина находилась во дворе частного дома по улице Тельмана. С осколочным ранением головы ее доставили в больницу города Курахово.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 16.50 от врача скорой помощи. Возбуждено уголовное производство по статье Террористический акт.

Отметим, в последние дни на Донбассе обострение, в частности под Авдеевкой бои не утихают уже третьи сутки. Город остался без света, воды и газа.

Досталось и Донецку. Местные жители обсуждают в соцсетях разрушения.

Источник: korrespondent.net