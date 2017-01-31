Под Львовом автомобиль врезался в Интерсити

В городе Судовая Вишня Львовской области легковой поезд врезался со скоростным поездом Интерсити, сообщила полиция области.

"В 16:45 поступило сообщение на оперативный номер 102 о том, что в городе Судовая Вишня, Мостиского района, на железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля со скоростным поездом", - сказано в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, 37-летний житель города Новояворовск, объехал закрытый шлагбаум и совершил столкновение со скорым поездом Львов - Перемышль.

Водителя доставили в больницу, сейчас его осматривают медики.

Сегодня также в Николаеве произошло масштабное ДТП - столкнулись пять автомобилей. А на днях в Киеве произошло масштабное ДТП с семи машинами.

Источник: korrespondent.net