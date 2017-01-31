Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2017, вторник, 22:49
-5°C
Завтра -3°C
-5°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
31. 01. 2017

Под Львовом автомобиль врезался в Интерсити

В городе Судовая Вишня Львовской области легковой поезд врезался со скоростным поездом Интерсити, сообщила полиция области.

"В 16:45 поступило сообщение на оперативный номер 102 о том, что в городе Судовая Вишня, Мостиского района, на железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля со скоростным поездом", - сказано в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, 37-летний житель города Новояворовск, объехал закрытый шлагбаум и совершил столкновение со скорым поездом Львов - Перемышль.

Водителя доставили в больницу, сейчас его осматривают медики.

Сегодня также в Николаеве произошло масштабное ДТП - столкнулись пять автомобилей. А на днях в Киеве произошло масштабное ДТП с семи машинами.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.