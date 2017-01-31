Гройсман: Ситуация в Авдеевке контролируемая

Ситуация в Авдеевке по состоянию на 19.00 контролируемая, в городе поддерживается минимальный уровень подачи тепла в объекты инфраструктуры города, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания оперативного штаба в Авдеевской военно-гражданской администрации.
Вчера вечером была повреждена последня линия электропередач, в результате чего Авдеевка осталась без воды, света и тепла.
"Мы поддерживаем на минимальном уровне параметры тепла и у нас есть надежда на то, что совместными усилиями мы сможем ситуацию удерживать и даже улучшать. Я не хочу вдаваться в технические детали, но по состоянию на сейчас ситуация в городе полностью контролируемая", - сказал он.
Премьер рассказал, что власти предусмотрели все альтернативные сценарии энергообеспечения Авдеевки, а больница города уже находится на альтернативном энергообеспечении. Кроме того, в городе также остановлен учебный процесс в школах.
"Как только установится режим тишины, мы сможем привлечь все ремонтные бригады для того, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение Авдеевки", - добавил Гройсман.
Ранее сегодня президент Петр Порошенко провел совещание с силовиками, на котором обсуждалась ситуация в Авдеевке.
Источник: korrespondent.net
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