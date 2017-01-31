Москва обвинила Киев в провокациях на Донбассе

Москва обвинила Киев в вооруженных провокациях на Донбассе и обвинила в невыполнении минских соглашений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД в связи с резким обострением ситуации в Авдеевке.

"Призываем украинские власти незамедлительно прекратить вооружённые провокации в Донбассе, соблюдать имеющиеся договорённости о перемирии и приступить наконец к ответственному выполнению всех положений минского Комплекса мер, в том числе касающихся политических аспектов существующих проблем", - заявили в ведомстве.

Кроме того, в российском ведомстве заявили, что обострение обстановки на линии соприкосновения всегда происходит во время зарубежных поездок президента Петра Порошенко.

"Не может не обратить на себя внимание и странная "закономерность". Любое обострение обстановки в Донбассе удивительным образом совпадает с зарубежными вояжами украинского руководства, которое, видимо, таким образом рассчитывает сохранить спровоцированный самим Киевом кризис в международной повестке дня", - заявили в российском МИД.

Напомним, вчера Порошенко прервал визит в Берлин из-за Авдеевки.

Также отметим, что сегодня также в Кремле обвинили Украину в наступлении под Авдеевкой.

Между тем, ОБСЕ призвало Россию соблюдать режим тишины в связи с событиями под Авдеевкой.

Источник: korrespondent.net