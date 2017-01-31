Москва обвинила Киев в провокациях на Донбассе

Кроме того, в российском ведомстве заявили, что обострение обстановки на линии соприкосновения всегда происходит во время зарубежных поездок президента Петра Порошенко.
"Не может не обратить на себя внимание и странная "закономерность". Любое обострение обстановки в Донбассе удивительным образом совпадает с зарубежными вояжами украинского руководства, которое, видимо, таким образом рассчитывает сохранить спровоцированный самим Киевом кризис в международной повестке дня", - заявили в российском МИД.
Напомним, вчера Порошенко прервал визит в Берлин из-за Авдеевки.
Также отметим, что сегодня также в Кремле обвинили Украину в наступлении под Авдеевкой.
Между тем, ОБСЕ призвало Россию соблюдать режим тишины в связи с событиями под Авдеевкой.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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