В Голландии подали проект ратификации ассоциации

В документе отмечается, что этим законом регулируется вступление в силу закона от 8 июля 2015 года, которым было одобрена ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Как известно, что правительство Нидерландов согласовало сопроводительный закон для ратификации Соглашения и передало его для оценки в Государственный совет.
Чтобы завершить ратификацию, документ должна поддержать нижняя и верхняя палаты парламента Нидерландов.
Ранее голландский премьер заявил, что сомневается, что соглашение ратифицируют до выборов в Нидерландах, которые пройдут 15 марта 2017 года.
В то же время СМИ писали, парламент Нидерландов может не ратифицировать ассоциацию, несмотря на принятые к нему дополнительные пояснения. Основная проблема в сенате, где у правящей коалиции слишком мало мест.
Источник: korrespondent.net
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