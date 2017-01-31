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31. 01. 2017

Британия реабилитировала осужденных за гомосексуальность

В Великобритании посмертно помиловали 49 тысяч мужчин, которых осудили за гомосексуальность.

Соответствующий указ подписала королева Елизавета I, сообщает BBC.

Как известно, сексуальные контакты между мужчинами были уголовным преступлением в стране до 1980-х годов. Записи о судимости тех, кто был осужден и дожил до декриминализации, удалят из архивов.

О предстоящем помиловании британские власти объявили в октябре 2016 года. Это решение последовало после того, как в 2013 году королева Елизавета II посмертно помиловала математика Алана Тьюринга.

Алан Тьюринг

Его в 1952 году осудили за гомосексуальность и обязали пройти гормональную терапию, в 1954 году Тьюринг умер от отравления цианистым калием.

Ранее также Папа Римский заступился за геев и транссексуалов.

Источник: korrespondent.net

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