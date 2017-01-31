ООН призвала немедленно прекратить бои на Донбассе

ООН призвала немедленно прекратить все боевые действия на Донбассе. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Он назвал эти столкновения прямым нарушением минских договоренностей.

"Призываем все стороны немедленно прекратить все враждебные действия, полностью соблюдать режим прекращения огня, предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению, обеспечить безопасный доступ миссии ОБСЕ, который позволит ей отчитываться о ситуации на месте событий, а также возобновить усилия по мирному урегулирования конфликта", - сказал он.

Напомним, сегодня Совбез ООН обсудит обострение ситуации на Донбассе в закрытом режиме. Кроме того, прекратить бои в Авдеевке призвали и в ЕС.

В последние дни на Донбассе обострение, в частности под Авдеевкой бои не утихают уже третьи сутки. Город остался без света, воды и газа.

Источник: korrespondent.net