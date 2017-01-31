Экс-главу банка Михайловский арестовали

В Киеве суд арестовал бывшего председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко с возможностью внесения залога в 160 миллионов гривен, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Надежды Максимец в Facebook.

Вчера Дорошенко сбежал из-под домашнего ареста. Сегодня он был задержан, поэтому в суд его доставили следователи прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ.

"В ходе судебного заседания прокурором были приведены неоспоримые доказательства ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого, а также наличие рисков уклонения его от следствия. Суд, учитывая приведенные обстоятельства, поддержал позицию прокуратуры и изменил экс-председателю правления банка Михайловский меру пресечения" - написала Максимец.

Дорошенко был взят под стражу сразу после оглашения решения.

Напомним, в результате аферы в банке Михайловский пострадали 14 тысяч вкладчиков на общую сумму около 1,5 млрд гривен. Руководителей банка подозревают в хищении денег.

Источник: korrespondent.net